Conmebol cambió el horario de la final entre Boca y Atlético Mineiro: cuándo y a qué hora se juega

La Conmebol confirmó que la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se disputará el sábado 21 de noviembre, desde las 19:30, hora argentina, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El encuentro estaba previsto inicialmente para las 19, pero el organismo sudamericano decidió retrasar media hora el comienzo del partido.

El calor de Barranquilla, detrás del cambio

De acuerdo con el sitio deportivo 442 de Perfil, la modificación responde a las elevadas temperaturas y la intensa radiación solar que suelen registrarse durante la tarde en la ciudad colombiana.

De esta manera, la final comenzará a las 17:30 de Colombia, dos horas antes que en Argentina.

Boca buscará su tercera Sudamericana

El Xeneize intentará conquistar nuevamente el certamen después de sus títulos de 2004 y 2005, mientras que Atlético Mineiro buscará levantar el trofeo por primera vez.

La definición será a partido único y consagrará al campeón de la edición 2026.