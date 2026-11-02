Milei apuesta su capital internacional a una sola carta

Con motivo de las cruciales elecciones de medio término en Estados Unidos y los próximos comicios en España, la estrategia oficial consiste en jugarse a pleno por referentes específicos, ignorando deliberadamente a demócratas, líderes de centro o gobiernos "socialistas" con los que mantiene abiertos frentes de tormenta.

Desde el entorno presidencial defienden esta línea de conducta como un acto de fidelidad ideológica, minimizando el riesgo de un eventual revés electoral que deje a la administración libertaria sin interlocutores de peso en las principales potencias occidentales.

El pragmatismo diplomático parece haber quedado relegado frente a la afinidad personal y los alineamientos ideológicos absolutos, una postura que se repite tanto en Washington como en Tel Aviv y Madrid. Mientras sus enviados monitorean de cerca unos comicios norteamericanos donde los analistas vislumbran un panorama cuesta arriba para los republicanos, en la Casa Rosada insisten en que los vínculos estratégicos sobrevivirán a cualquier traspié coyuntural.

Sin embargo, esta falta de contactos con sectores demócratas o con figuras de la oposición israelí contrasta fuertemente con la agudización de las tensiones regionales, especialmente tras los recientes roces con el Brasil de Lula da Silva y las persistentes disputas verbales con el gobierno español de Pedro Sánchez.

(Con información de La Nación)