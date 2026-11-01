Boca se adueñó del Superclásico y recuperó la punta de la tabla anual

El Xeneize venció 1-0 a River en la Bombonera con un gol de Lautaro Di Lollo. El Millonario terminó con nueve jugadores por las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel.
Deportes01/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Boca se quedó con el Superclásico y dio un paso importante en la recta final de la temporada. Este domingo derrotó 1-0 a River en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y recuperó el liderazgo de la tabla anual.

El único gol llegó a los 27 minutos del primer tiempo. Tras un córner ejecutado por Sebastián Villa, Lautaro Di Lollo ganó de cabeza en el área y puso en ventaja al equipo local.

El partido tuvo dos expulsiones que condicionaron a River. Lucas Martínez Quarta vio la roja a los 10 minutos del primer tiempo, luego de una revisión del VAR por una infracción sobre Miguel Merentiel. En el complemento, Gonzalo Montiel también fue expulsado por una fuerte entrada sobre Lautaro Blanco. El Millonario terminó con nueve futbolistas.

Boca volvió a la cima y River quedó golpeado

El triunfo le permitió al equipo xeneize recuperar la punta de la tabla anual y fortalecer su posición de cara a la definición de la temporada. Además, se quedó con un clásico que puede resultar determinante en la pelea por sus objetivos deportivos.

Para River, la derrota representa un nuevo traspié en un momento clave. El equipo no solo perdió ante su máximo rival, sino que terminó condicionado por las expulsiones en un partido que necesitaba ganar para acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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