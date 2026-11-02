Comenzaron los despidos en IOSFA y ATE advirtió por el colapso en la atención

La medida se enmarca dentro del polémico proceso de disolución, liquidación y reconversión de la entidad hacia la nueva OSFA, impulsado por el Gobierno nacional a través del reciente decreto 1286.

Mientras los sindicatos denuncian un recorte feroz que dejará a cientos de familias en la calle, las alarmas también se encienden por el grave impacto que este achicamiento territorial tendrá sobre la prestación de servicios médicos a miles de afiliados.

El golpe de la reestructuración afecta con fuerza en distintos puntos estratégicos del interior, siendo el distrito bonaerense de Punta Alta uno de los más afectados debido a su alta concentración de beneficiarios. Con cerca de un millar de contratos eliminados y cientos de agentes de planta permanente derivados a situación de disponibilidad, el gremio ATE ratificó su estado de alerta y movilización contra lo que considera un desguace operativo.

En tanto, las autoridades nacionales defienden la necesidad de redimensionar la estructura de la obra social, dejando en manos de su Directorio la compleja tarea de definir el plantel indispensable para la nueva etapa institucional.

(Con información de Cronista)