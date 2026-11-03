Actualización de haberes para el sector pasivo de las Fuerzas de Seguridad

Los policías y agentes penitenciarios retirados de Salta cobrarán con los haberes de diciembre las diferencias retroactivas correspondientes al aumento salarial otorgado al personal en actividad en septiembre de 2026. El Ministerio de Seguridad provincial informó que concluyeron los trámites necesarios ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para concretar el pago.

La actualización corresponde al incremento del 2% que recibieron los efectivos policiales y penitenciarios activos en septiembre, calculado sobre los salarios de junio de este año. Ahora, ese ajuste se trasladará a los haberes del personal retirado de ambas fuerzas.

Según detalló la cartera de Seguridad, la Unidad de Trámites Previsionales (UTP) presentó ante ANSeS la declaración jurada correspondiente, de acuerdo con las resoluciones conjuntas 1032/26 del Ministerio de Seguridad y 543/26 del Ministerio de Gobierno y Justicia, ratificadas por el Decreto Provincial 505/26.

Las gestiones se realizaron mediante un expediente digital, con la presentación de la documentación legal, técnica y presupuestaria requerida por el organismo nacional.

Desde el Ministerio indicaron que los interesados pueden solicitar más información a la Unidad de Trámites Previsionales, al teléfono 4683142, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas.