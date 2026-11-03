Reabrieron la sala de tuberculosis del Hospital Señor del Milagro

El Hospital Señor del Milagro volvió a poner en funcionamiento su Sala de Tisiología, destinada a la atención de pacientes con tuberculosis. El servicio fue trasladado a un nuevo espacio dentro del establecimiento, acondicionado para mejorar las condiciones de internación, el aislamiento respiratorio y la seguridad del personal de salud.

Durante las obras de reforma y el traslado, la atención se mantuvo sin interrupciones mediante la adaptación provisoria de consultorios y sectores de internación. De esta manera, los pacientes pudieron continuar con sus controles y tratamientos.

La nueva sala dispone de siete camas para personas que necesitan internación y aislamiento respiratorio, además de tres consultorios atendidos por los médicos especialistas del servicio. También ofrece atención por demanda espontánea, de lunes a viernes de 9 a 11, sin necesidad de solicitar turno previo.

El Hospital Señor del Milagro es el centro de referencia provincial para el diagnóstico, los estudios de laboratorio y el seguimiento de la tuberculosis, una enfermedad infecciosa que afecta principalmente a los pulmones y se transmite por el aire.

Aunque la mayoría de los pacientes realiza el tratamiento con antibióticos de manera ambulatoria durante al menos seis meses, algunos cuadros requieren internación. Es el caso de personas con complicaciones, enfermedades preexistentes o necesidad de seguimiento clínico estricto.

La reapertura se produce en un contexto en el que Salta mantiene una importante cantidad de diagnósticos. Según los registros del Ministerio de Salud Pública, durante 2025 se notificaron 975 casos de tuberculosis, una cifra similar a los 967 registrados en 2024. La provincia presenta una tasa de 63,8 casos por cada 100.000 habitantes y cerca de un tercio de los diagnósticos de 2024 se concentró en el departamento Capital.

Los datos sanitarios también muestran que, durante 2025, se registraron 95 casos de tuberculosis asociados a diabetes y 77 de coinfección con VIH, situaciones que pueden requerir un seguimiento médico más complejo.

Desde el servicio recordaron que tanto los estudios para detectar la enfermedad como la medicación son gratuitos en el sistema público de salud.

Además, recomendaron acudir a una consulta médica ante síntomas como tos con flema durante más de 14 días, fiebre por las tardes, sudoración nocturna o pérdida de peso.