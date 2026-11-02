Parrilli rechazó las elecciones desdobladas: “Nadie se salva solo”

El presidente del Instituto Patria, Oscar Parrilli, cuestionó a los gobernadores que acompañan las políticas de Javier Milei y expresó su desacuerdo con el desdoblamiento de las elecciones provinciales, una práctica sostenida durante décadas por distintos gobiernos de Salta.

En su visita a la provincia para participar de la actividad Cristina Libre, el exsenador nacional aseguró que las políticas económicas del Gobierno perjudican también a las provincias cuyos mandatarios mantienen acuerdos con la Casa Rosada.

“Ellos creo que han sido partícipes de todas las políticas del mileísmo”, sostuvo al referirse a los gobiernos provinciales que, según su interpretación, respaldan al oficialismo nacional.

Críticas a los gobernadores por su relación con Milei

En cuanto a cómo se mantienen económicamente las provincias sin el acompañamiento de la Nación, Parrilli recordó que los recursos de la coparticipación federal están establecidos por ley.

Además, rechazó que la cercanía política con el Presidente represente necesariamente beneficios para los habitantes de las provincias. El dirigente mencionó el aumento de las tarifas de luz y gas, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el cierre de pequeñas y medianas empresas.

“Yo creo que ellos deben repensar seriamente su postura y darse cuenta de que, en definitiva, están perjudicando a su pueblo”, expresó.

“Debería haber una sola elección nacional, provincial y municipal”

Parrilli defendió la realización simultánea de los comicios nacionales, provinciales y municipales, al considerar que permitiría expresar una orientación política coherente en los distintos niveles de gobierno.

“Yo creo que debería haber una sola elección nacional, provincial y municipal”, afirmó.

Y argumentó: “No se vota un municipio, se vota un modelo de país, un modelo de provincia y un modelo de municipio que tenga una coherencia”.

Cristina Kirchner y el escenario electoral de 2027

En otro tramo de la entrevista, Parrilli sostuvo que el peronismo debería trabajar para revertir la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner antes de definir una candidatura presidencial.

Aseguró que la expresidenta es la principal referencia electoral de su espacio y destacó sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de volver a competir si recupera sus derechos políticos.

También mencionó la presentación ante organismos de Naciones Unidas y las acciones judiciales impulsadas por su defensa.

La actividad Cristina Libre se realizará este lunes en Salta, con la participación de Parrilli, Carlos Castagneto y Mario Manrique. El encuentro busca difundir los cuestionamientos del sector kirchnerista a la condena de la expresidenta, que quedó firme en junio de 2025.