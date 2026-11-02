Cristina Kirchner: “No tengo derecho a deprimirme ante el sufrimiento ajeno”

Cristina Fernández de Kirchner se refirió a su situación personal y judicial, aseguró que no tiene derecho a deprimirse frente al sufrimiento de otros argentinos y volvió a cuestionar los motivos de la condena que cumple por la causa Vialidad.

“No tengo derecho a deprimirme ante el sufrimiento ajeno”, expresó la exmandataria, quien vinculó su situación con las dificultades que atraviesan distintos sectores de la sociedad.

“Sé por qué estoy acá: por lo que represento”

Cristina sostuvo que su condena no responde únicamente a una decisión judicial, sino también a su trayectoria política y a las posiciones que mantuvo durante sus gobiernos.

Según su interpretación, fue condenada por haberse negado a someterse “a los poderes establecidos”, en referencia a los sectores con los que mantuvo enfrentamientos durante su gestión.

“Sé por qué estoy acá: por lo que represento”, afirmó la expresidenta al defender su actuación política y cuestionar el proceso judicial en su contra.

La condena por la causa Vialidad

Cristina Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

La sentencia quedó firme en junio de 2025, luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos presentados contra la resolución judicial. La exmandataria, sin embargo, mantiene sus cuestionamientos al proceso y sostiene que fue víctima de una persecución política y judicial.

Sus nuevas declaraciones vuelven a colocar en discusión su situación judicial y el significado político que ella atribuye a la condena, mientras continúa reivindicando el proyecto que encabezó durante sus dos mandatos presidenciales.