Leavy anticipó que Kicillof visitaría Salta para reunir al peronismo provincial

El exsenador nacional Sergio “Oso” Leavy confirmó que participa activamente con Axel Kicillof, y adelantó que existen conversaciones para organizar una visita del gobernador bonaerense a la provincia, en el marco de la construcción de una propuesta nacional de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

En Pelo & Barba, por Aries, Leavy aseguró que mantiene una relación directa con Kicillof y que fue invitado personalmente a participar de encuentros políticos en Avellaneda y Jujuy.

“Hay intenciones de que Axel venga a Salta y que vaya a todas las provincias. Quiere hacer un gobierno federal”, sostuvo.

“Axel ya está lanzado”, aseguró Leavy

Consultado sobre si Kicillof había expresado su intención de competir por la Presidencia, Leavy aseguró que el gobernador ya manifestó sus aspiraciones en reuniones políticas, aunque todavía no realizó un anuncio formal de candidatura. “Sí, ya está lanzado. Lo dijo cuando estamos solos, lo dice cuando hay una reunión gigante”, afirmó.

Según relató, Kicillof plantea que no esperará a que el Gobierno nacional atraviese una crisis para comenzar a trabajar en una alternativa política.

Leavy también destacó los encuentros realizados en Avellaneda, donde se organizaron diez comisiones para debatir propuestas sobre educación, salud, trabajo y producción.

“Queremos tener una visión federal de lo que tiene que venir la Argentina para los próximos cuatro años”, explicó.

El armado en Salta y los contactos con dirigentes provinciales

El exsenador aclaró que su participación surgió de una relación personal con Kicillof y no de un acuerdo institucional con el Gobierno de Salta.

“No, fue bastante personal la relación esta”, respondió cuando le consultaron si estaba trabajando con algún integrante del Ejecutivo provincial.

Sin embargo, reconoció que existen contactos con distintos sectores del peronismo, organizaciones políticas y sindicales, entre ellas la CGT. También mencionó que el vicegobernador provincial participó en alguna reunión vinculada con esos espacios, aunque no confirmó su incorporación al armado.

Buscan traer a Kicillof a una universidad salteña

Leavy adelantó que una de las alternativas que analizan es organizar la presentación de un libro del gobernador bonaerense en una universidad de Salta.

La intención es realizar la actividad en un espacio que permita convocar a los diferentes sectores del peronismo provincial y a organizaciones políticas afines.

“Pienso que vamos a traerlo para una presentación de su libro en la universidad, un lugar neutral donde estén todos los espacios que componen hoy el peronismo provincial”, expresó.

No obstante, aclaró que todavía no existe una fecha definida para la visita.

Cristina Libre y una posible interna peronista

Leavy también se refirió al encuentro de Cristina Libre en Salta y explicó que mantiene conversaciones con Oscar Parrilli, uno de los dirigentes que participa de la organización.

Sostuvo que el reclamo contra la condena de Cristina Fernández de Kirchner reúne a distintos sectores del peronismo, independientemente de sus preferencias para las próximas elecciones.

En cuanto a 2027, no descartó que aparezcan otros precandidatos y que el espacio deba resolver sus diferencias mediante una interna.

Incluso mencionó al dirigente santiagueño Gerardo Zamora como otro referente que le resulta interesante por su experiencia de articulación entre el radicalismo y el peronismo.

Por ahora, Leavy apuesta a consolidar la presencia de Kicillof en Salta y ampliar los contactos políticos para construir una propuesta nacional de cara a las próximas elecciones.