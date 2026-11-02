PedidosYa, Uber y DiDi: atención dental gratis desde hoy en el CCM

Los trabajadores de PedidosYa, Uber y DiDi podrán acceder desde este lunes 2 de noviembre a atención odontológica gratuita en la ciudad de Salta, a través de un operativo municipal destinado a quienes realizan entregas y traslados mediante aplicaciones.

El servicio estará disponible durante todo noviembre en el Móvil Odontológico instalado en el estacionamiento del Centro Cívico Municipal, en avenida Paraguay 1240.

Qué tratamientos gratuitos podrán realizarse

La atención incluye diagnósticos preventivos, limpiezas dentales, curaciones y aplicaciones de flúor.

El objetivo es facilitar el acceso a controles de salud bucal a trabajadores que desarrollan sus tareas diariamente en la vía pública.

El intendente Emiliano Durand destacó la importancia de acompañar a quienes se desempeñan en estas plataformas con servicios de salud gratuitos.

Cómo pedir un turno

Los interesados deberán solicitar un turno previo enviando un mensaje al 387-6332124.

El municipio informó que la atención se brindará durante noviembre, aunque no precisó un horario general en el comunicado oficial.