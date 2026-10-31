Crisis industrial: una empresa tecnológica del agro cerró su planta y despidió a 84 trabajadores

La crisis de la industria de maquinaria agrícola sumó un nuevo capítulo en Santa Fe. Plantium y Gentec cerraron temporalmente su planta en Villa Constitución y despidieron a 84 trabajadores, mientras intentan reorganizar sus operaciones.

Los empleados se encontraron el viernes 30 de octubre con las puertas de la fábrica cerradas, en medio de negociaciones que todavía mantenían con la empresa por posibles retiros voluntarios.

“Ya no puedo seguir”, reconoció el dueño

El propietario de ambas compañías, Jorge Gentili, admitió que la situación financiera se volvió insostenible después de varios meses de endeudamiento y caída de las ventas.

“No vendíamos la cantidad que necesitábamos. Llegué a un límite que no puedo más”, expresó.

En declaraciones recogidas por Infobae, el empresario explicó que también enfrenta dificultades para cobrar alrededor de $500 millones, entre cheques rechazados y deudas de clientes.

La empresa, especializada en tecnología para el agro, fabrica equipos vinculados con agricultura de precisión, automatización y sistemas de gestión agrícola.

Despidos y problemas para pagar indemnizaciones

Además de los 84 trabajadores despedidos en Villa Constitución, hubo desvinculaciones en otras instalaciones. Algunas estimaciones elevan a más de 100 las personas afectadas, incluyendo otras bajas y retiros voluntarios.

Gentili reconoció que no cuenta actualmente con los recursos para pagar las indemnizaciones y manifestó su intención de reabrir la fábrica con una estructura reducida de entre 60 y 70 empleados.

Los representantes sindicales cuestionaron los despidos y solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

La competencia de productos importados

A la caída de ventas se sumaron las dificultades de los fabricantes de maquinaria agrícola que compraban componentes a la empresa.

Desde el sector sindical también señalaron la competencia de productos importados de China, cuyos precios, en algunos casos, resultan considerablemente inferiores a los de fabricación nacional.

Por ahora, la planta permanece cerrada y no hay una fecha confirmada para retomar la producción.