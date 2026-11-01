Argentina, líder en aprendizaje con IA: el 59% tiene dificultades para aplicarlo

Un estudio de Preply reveló que el 93% de los profesionales argentinos usa IA para aprender, aunque el 59% tiene dificultades para aplicar lo aprendido.
Argentina01/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La inteligencia artificial se convirtió en una herramienta habitual de aprendizaje para los profesionales argentinos. Un estudio internacional reveló que el 93% de los encuestados en el país ya utiliza estas tecnologías para adquirir conocimientos y desarrollar habilidades laborales.

El dato surge del Informe del Progreso de Preply, elaborado a partir de una encuesta a más de 5.000 profesionales de nueve países y difundido por la agencia Noticias Argentinas.

Argentina comparte con Polonia el primer lugar en adopción de IA para aprender, mientras que Estados Unidos y Japón registran un 85%.

Qué aprenden los argentinos con inteligencia artificial

Las principales áreas de interés son ciencia de datos e IA (29%), idiomas para el trabajo (24%), marketing digital (22%), finanzas y contabilidad (19%) y economía (15%).

El 36% de los encuestados busca mejorar su desempeño laboral, mientras que el 33% utiliza estas herramientas para mantenerse competitivo en el mercado de trabajo.

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Aprender más no siempre significa progresar

A pesar del uso extendido de la tecnología, el 59% de los profesionales argentinos reconoció dificultades para aplicar una habilidad aprendida en situaciones reales, frente al 49% registrado a nivel global.

Otro dato destacado es que apenas el 33% recibe financiamiento total o parcial de su empleador para capacitarse, por debajo del promedio internacional del 51%.

El informe plantea que el principal desafío ya no es solamente acceder al conocimiento, sino transformar lo aprendido con inteligencia artificial en capacidades concretas para el trabajo.

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