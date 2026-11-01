Malvinas: Argentina pedirá ante un tribunal internacional frenar la explotación petrolera británica

El Gobierno argentino participará de una audiencia ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, en Hamburgo, Alemania, para solicitar que se frene la explotación de hidrocarburos impulsada por el Reino Unido en las Islas Malvinas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las audiencias se realizarán el 10 y 11 de noviembre, en el marco de una presentación destinada a preservar los derechos argentinos sobre los recursos naturales de la plataforma continental.

Quiénes representarán a Argentina

La delegación estará encabezada por Mario Oyarzábal, embajador y titular de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, y la embajadora Betina Pasquali, designada como coagente.

La Argentina expondrá sus argumentos el 10 de noviembre, de 10 a 13, mientras que el Reino Unido tendrá su turno de 15 a 18.

El 11 de noviembre habrá nuevas exposiciones de ambas delegaciones. Las audiencias serán públicas y podrán seguirse a través del sitio oficial del tribunal.

Qué reclama el Gobierno por Malvinas

La presentación busca obtener medidas provisionales para impedir las actividades petroleras británicas en la Cuenca Malvinas Norte, donde se encuentra el proyecto Sea Lion.

El pedido forma parte de un procedimiento arbitral iniciado por Argentina el pasado 28 de septiembre, bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

La Casa Rosada sostiene que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido pueden afectar los derechos soberanos argentinos y agravar la controversia territorial.

El caso será analizado por el tribunal internacional, aunque todavía no existe una decisión sobre la solicitud argentina.