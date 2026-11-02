Día de los Difuntos en Salta: horarios de cementerios y misas este lunes

Este lunes 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, los cementerios municipales de la ciudad de Salta permanecerán abiertos de 7 a 19 horas para recibir a las familias que se acerquen a recordar a sus seres queridos.

La Municipalidad informó que tanto el cementerio de la Santa Cruz como el de San Antonio de Padua funcionarán con normalidad, incluyendo la atención administrativa.

Horarios de las misas en los cementerios

Durante la jornada se realizarán celebraciones religiosas en ambos establecimientos.

Cementerio de la Santa Cruz:

11:00 horas.

16:00 horas.

17:00 horas.

Cementerio San Antonio de Padua:

9:00 horas.

11:30 horas.

15:00 horas.

17:00 horas.

Recomiendan no dejar floreros con agua

En vísperas de estas fechas, la Municipalidad realizó tareas de limpieza y mantenimiento de los cementerios, que incluyeron el retiro de ramas y flores secas, el cuidado del césped y el acondicionamiento de nichos, mausoleos y tumbas.

Además, solicitó a los visitantes mantener la limpieza de los predios y evitar dejar floreros con agua, para prevenir la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Las autoridades recordaron que los recipientes con agua estancada pueden convertirse en criaderos de mosquitos, especialmente durante la temporada de lluvias.