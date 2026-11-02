Boleto Solidario en Salta: desde hoy cargan el beneficio de noviembre

La Municipalidad de Salta comienza este lunes 2 de noviembre con el cronograma de carga del Boleto Solidario Municipal, destinado a personas beneficiarias que residen en la ciudad.

El programa alcanza a embarazadas, pacientes oncológicos, tanto adultos como pediátricos, y víctimas de violencia. Las recargas se realizarán en distintos Centros Integradores Comunitarios, el Hospital Materno Infantil y el Centro Cívico Municipal.

Dónde cargar el Boleto Solidario en noviembre

El cronograma anunciado por la Municipalidad establece los siguientes puntos de atención, de 9 a 12:

Lunes 2: Hospital Materno Infantil, avenida Sarmiento 1301.

Martes 3: CIC de Solidaridad, manzana 414 B, lote 1.

Miércoles 4: CIC de Santa Cecilia, manzana 7, lote 1.

Jueves 5: CIC de Asunción, Nuestra Señora de San Nicolás esquina Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Martes 10: CIC de Constitución, Juan Manuel de Estrada y pasaje sin nombre.

Miércoles 11: CIC de Unión, Armada Argentina y J. Mirau.

Qué hacer si no se puede asistir en la fecha asignada

Quienes no puedan completar la recarga en los puntos establecidos tendrán otras tres oportunidades: jueves 12, viernes 13 y lunes 16 de noviembre.

Esos días podrán dirigirse a la oficina del Boleto Solidario ubicada en el Centro Cívico Municipal, avenida Paraguay 1240.

Qué documentación hay que presentar

Los beneficiarios deberán concurrir con el DNI y la tarjeta SAETA para realizar la carga correspondiente a noviembre.

Desde el municipio recordaron que el beneficio está dirigido a personas comprendidas en las categorías del programa y con domicilio en la ciudad de Salta.