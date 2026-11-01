Fórmula 1: Colapinto largará 11° en México tras una sanción y buscará sumar puntos

El argentino había clasificado 12°, pero avanzó un lugar por la descalificación de Liam Lawson. La carrera comienza a las 17.
Deportes01/11/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Franco Colapinto largará desde el puesto 11 en el Gran Premio de México de Fórmula 1, luego de beneficiarse con una sanción a Liam Lawson que modificó la grilla de salida.

El piloto argentino de Alpine había terminado 12° en la clasificación del sábado, pero avanzó un lugar tras la descalificación del corredor de Racing Bulls.

Colapinto busca cortar una racha negativa

El argentino llega a la carrera después de cuatro fechas consecutivas sin sumar puntos y dos abandonos en sus últimas presentaciones.

Durante las prácticas libres del fin de semana finalizó 16° y 12°, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, largará desde la 9° posición.

La pole position quedó en manos de Lewis Hamilton.

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A qué hora corre y dónde verlo

El Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 17, hora argentina, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La competencia tendrá 71 vueltas y podrá seguirse por Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.

El cambio en la posición de salida, confirmado por los comisarios de la FIA y recogido por TN, deja a Colapinto a un solo puesto de la zona de puntos, por lo que buscará aprovechar la largada para avanzar entre los diez primeros.

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