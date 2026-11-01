Fórmula 1: Colapinto largará 11° en México tras una sanción y buscará sumar puntos
Franco Colapinto largará desde el puesto 11 en el Gran Premio de México de Fórmula 1, luego de beneficiarse con una sanción a Liam Lawson que modificó la grilla de salida.
El piloto argentino de Alpine había terminado 12° en la clasificación del sábado, pero avanzó un lugar tras la descalificación del corredor de Racing Bulls.
Colapinto busca cortar una racha negativa
El argentino llega a la carrera después de cuatro fechas consecutivas sin sumar puntos y dos abandonos en sus últimas presentaciones.
Durante las prácticas libres del fin de semana finalizó 16° y 12°, mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, largará desde la 9° posición.
La pole position quedó en manos de Lewis Hamilton.
A qué hora corre y dónde verlo
El Gran Premio de México se disputará este domingo 1 de noviembre, desde las 17, hora argentina, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
La competencia tendrá 71 vueltas y podrá seguirse por Fox Sports y la plataforma Disney+ Premium.
El cambio en la posición de salida, confirmado por los comisarios de la FIA y recogido por TN, deja a Colapinto a un solo puesto de la zona de puntos, por lo que buscará aprovechar la largada para avanzar entre los diez primeros.