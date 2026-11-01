Gimnasia y Tiro recibe a Quilmes y busca cerrar mejor ubicado antes del Reducido

Gimnasia y Tiro cerrará este domingo 1 de noviembre su participación en la fase regular de la Primera Nacional, cuando reciba a Quilmes desde las 19 en el estadio Gigante del Norte.

El equipo salteño ya tiene asegurada su presencia en el Reducido por el segundo ascenso a Primera División, aunque necesita recuperarse futbolísticamente y buscar una mejor ubicación de cara a la fase eliminatoria.

El Albo llega golpeado por la derrota ante Midland

Gimnasia y Tiro viene de perder 3-0 frente a Midland, resultado que lo relegó al sexto puesto de la Zona B, con 52 puntos.

La derrota también complicó sus posibilidades de obtener una mejor posición para disputar el Reducido, donde la localía y la ventaja deportiva pueden resultar determinantes.

El equipo dirigido por Juan Manuel Azconzábal intentará recuperar confianza ante su público antes de comenzar la etapa decisiva del torneo.

Quilmes llega después de asegurar la permanencia

El conjunto visitante viene de vencer 2-1 a San Martín de Tucumán, triunfo que le permitió asegurar su continuidad en la Primera Nacional.

Quilmes ocupa el puesto 13 de la Zona B, con 42 puntos, y buscará despedirse de la temporada con otro resultado positivo.

El encuentro será dirigido por Matías Billone y comenzará a las 19.

La próxima parada será el Reducido

Una vez concluida la fase regular, Gimnasia y Tiro deberá concentrarse en los cruces eliminatorios por el segundo ascenso.

El inicio del Reducido fue postergado para mediados de noviembre debido a las restricciones previstas para los operativos de seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

El partido ante Quilmes será, entonces, una oportunidad para cerrar la primera etapa del campeonato con una victoria y recuperar confianza antes de afrontar los playoffs.