Vélez ganaba 2-0, pero San Lorenzo reaccionó y se llevó un empate de Liniers

Vélez y San Lorenzo empataron 2-2 en el estadio José Amalfitani, por la fecha 15 de la Zona A del Torneo Clausura 2026. El equipo local estuvo dos goles arriba, pero no pudo sostener la diferencia.

El conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto abrió el marcador con un tanto de Juan Cruz Policella, tras un centro de Matías Pellegrini. Poco después, el propio Pellegrini amplió la ventaja con una definición por encima del arquero José Devecchi.

San Lorenzo remontó y complicó a Vélez

Antes del descanso, Alexis Cuello descontó para San Lorenzo después de recibir una asistencia de Rodrigo Auzmendi.

En el segundo tiempo, Auzmendi marcó el 2-2 definitivo y completó la remontada del equipo conducido por Rubén Darío Insúa.

Según publicó el sitio deportivo 442 de Perfil, el empate dejó a Vélez sin una victoria que parecía encaminada y a San Lorenzo fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El Ciclón deberá buscar su lugar en la próxima fase durante la última fecha de la Zona A.