Sin festejo en el cierre: Central Norte perdió ante San Telmo por 1 a 0

Central Norte se despidió de la temporada 2026 con una derrota por 1 a 0 frente a San Telmo, en un encuentro disputado este sábado 31 de octubre en el estadio Osvaldo Baletto, por la última fecha de la Primera Nacional.

El equipo salteño no pudo cerrar el campeonato con una victoria, aunque llegó al partido con su permanencia asegurada y sin posibilidades de ingresar al Reducido.

San Telmo encontró la diferencia en el segundo tiempo

Después de un primer tiempo sin goles, Elías Brítez abrió el marcador a los 14 minutos del complemento, tras una jugada que comenzó con un lateral por el sector derecho.

El futbolista de San Telmo aprovechó una desatención defensiva y convirtió el único gol de la tarde.

Central Norte intentó reaccionar, pero no consiguió alcanzar el empate y terminó sumando una nueva derrota fuera de Salta.

El Cuervo terminó con 38 puntos

Con este resultado, Central Norte finalizó su participación con 38 unidades, en el puesto 15 de su zona, mientras que San Telmo alcanzó los 41 puntos.

El equipo dirigido por Alexis Matteo había asegurado su permanencia antes de disputar la última jornada, luego de una temporada marcada por la lucha en la parte baja de la tabla.

La mirada puesta en 2027

Aunque el cierre deportivo dejó otra derrota, Central Norte consiguió el objetivo de mantenerse en la Primera Nacional, por lo que continuará compitiendo en la segunda categoría del fútbol argentino durante 2027.

Ahora comenzará una etapa de evaluación del plantel y planificación del próximo campeonato, con el desafío de mejorar su rendimiento y evitar otra temporada comprometida por la lucha por la permanencia.