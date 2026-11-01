Juventud Antoniana sufrió en Formosa, pero avanzó a cuartos de final y sigue soñando con el ascenso

Juventud Antoniana consiguió una sufrida clasificación a los cuartos de final de la Reválida del Torneo Federal A, pese a caer 2 a 0 frente a Sol de América de Formosa, este sábado 31 de octubre.

El equipo dirigido por Sergio Maza hizo valer la goleada 3 a 0 conseguida en el estadio Fray Honorato Pistoia y cerró la serie con un global de 3 a 2, resultado que le permite seguir en carrera por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

Sol de América estuvo cerca de remontar la serie

El conjunto formoseño salió decidido a revertir la desventaja y encontró el primer gol en el tiempo agregado del primer tiempo, mediante Marcos Ojeda, quien convirtió de cabeza después de una pelota detenida.

En el complemento, Javier Sosa marcó el segundo tanto, también por vía aérea, y dejó al equipo salteño al borde de la eliminación.

Con el resultado 2 a 0, Sol de América necesitaba solamente un gol más para igualar el global y avanzar gracias a la ventaja deportiva.

Juventud resistió y se metió entre los ocho mejores

El Santo tuvo oportunidades para descontar, especialmente a través de Pedro Muné, quien contó con dos situaciones claras. En una de ellas, su remate terminó estrellándose contra el palo.

Durante los minutos finales, Juventud debió soportar la presión del conjunto local, que buscó insistentemente el tercer gol.

Sin embargo, el marcador no volvió a modificarse y Juventud Antoniana selló su clasificación a cuartos de final, manteniendo viva la ilusión de regresar a la Primera Nacional.

El próximo desafío será afrontar otra serie eliminatoria en su camino hacia el ascenso.