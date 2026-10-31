Milei busca frenar las internas y cerrar acuerdos antes de la llegada del Papa
El Gobierno de Javier Milei intentará reorganizar su estrategia política durante la próxima semana, marcada por las tensiones internas, las negociaciones con el PRO y la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina.
Tras el conflicto diplomático con Brasil por la salida de Flávio Bolsonaro, la Casa Rosada busca retomar su agenda legislativa y avanzar con los acuerdos pendientes antes de que finalice noviembre.
Bullrich y Karina Milei, en medio de las diferencias
La mesa política del oficialismo podría volver a reunirse el martes, luego de una semana sin encuentros.
La reunión pondría nuevamente frente a frente a Karina Milei y Patricia Bullrich, quien viene marcando diferencias con el Presidente sobre política internacional y sus declaraciones contra los periodistas.
La senadora también alimentó especulaciones sobre su futuro electoral, aunque por ahora no plantea romper con el oficialismo.
El Presupuesto y las PASO siguen trabados
Otro de los desafíos será avanzar con la eliminación o suspensión de las PASO, una iniciativa para la que el Gobierno todavía no reúne los votos necesarios en el Senado.
En paralelo, el PRO condiciona su apoyo al Presupuesto 2027 a modificaciones tributarias, medidas de promoción industrial y la resolución de fondos de coparticipación pendientes para la Ciudad de Buenos Aires.
El escenario fue detallado por Infobae, que señaló que las negociaciones estarán condicionadas por el calendario legislativo y los compromisos internacionales.
La visita del Papa y el viaje de Milei a España
El Presidente viajará a Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana del 4 y 5 de noviembre, donde coincidirá con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.
A su regreso, la Casa Rosada concentrará su atención en la visita de León XIV, prevista del 8 al 11 de noviembre.
El Gobierno espera que el pontífice mantenga un mensaje centrado en la paz y los desafíos sociales, mientras persisten las diferencias con sectores de la Iglesia por la situación económica.
Con el período ordinario de sesiones próximo a finalizar el 30 de noviembre, el oficialismo busca acelerar acuerdos para evitar que sus principales proyectos queden pendientes.