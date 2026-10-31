“La casa del terror del kirchnerismo”: el Halloween de Milei con IA

El presidente Javier Milei recurrió a una particular producción audiovisual para sumarse a Halloween: un video animado que utiliza imágenes generadas con inteligencia artificial para representar a distintos dirigentes políticos en una historia de terror.

La publicación, difundida en su cuenta de Instagram, muestra al mandatario en una ambientación de película de miedo, junto a caricaturas de Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa.

Una película de terror con protagonistas políticos

En la secuencia aparecen personajes caracterizados con disfraces, máscaras y otros elementos típicos de Halloween.

La expresidenta Cristina Kirchner es representada con una estética de villana, mientras que Kicillof y Massa también forman parte de la parodia. Milei aparece como el personaje que enfrenta la situación.

El montaje combina humor político, animación y referencias a las películas de terror para construir una burla dirigida a sus adversarios.

La política también llegó a Halloween

El video se suma al uso habitual que Milei hace de las redes sociales para difundir mensajes políticos mediante animaciones, memes y producciones digitales.

En esta ocasión, el Presidente aprovechó la celebración de Halloween para presentar una nueva caricatura de sus principales opositores, utilizando el formato de un reel de Instagram.