León XIV en el Día de Todos los Santos: “La santidad no es un privilegio para unos pocos”

El papa León XIV encabezó este domingo 1 de noviembre el rezo del Ángelus en el Vaticano, donde reflexionó sobre el significado del Día de Todos los Santos y destacó que la santidad no está reservada a un grupo reducido de personas.

“La santidad no es un privilegio para unos pocos, sino una vocación universal”, expresó el pontífice, durante su mensaje desde el Palacio Apostólico.

Los santos y los gestos cotidianos

En su reflexión, recogida por Vatican News, León XIV recordó que la Iglesia celebra tanto a los santos reconocidos oficialmente como a numerosas personas cuya vida estuvo marcada por el amor y la entrega a los demás.

El Papa destacó que la santidad se construye mediante decisiones de amor, solidaridad, justicia y perdón, incluso en las acciones más sencillas.

También señaló que las bienaventuranzas representan un camino para quienes trabajan por la paz, acompañan a quienes sufren y mantienen su compromiso con los demás.

Un llamado a construir la paz

León XIV pidió que los fieles no se cansen de trabajar por la paz, tanto en las grandes decisiones como en la vida cotidiana.

Además, sostuvo que Dios reconoce las buenas acciones que muchas veces pasan inadvertidas, incluso cuando no reciben reconocimiento público.