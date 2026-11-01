A una semana de la llegada del Papa, Milei aseguró que será una “inmensa alegría” para el país

El presidente Javier Milei expresó su entusiasmo por la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que su presencia será motivo de “inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos”.

El mandatario hizo estas declaraciones durante la inauguración de un auditorio de la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”, en Neuquén, donde destacó la importancia religiosa de la visita.

“Lo esperamos con los brazos abiertos”

Milei sostuvo que los argentinos recibirán al pontífice “con los brazos abiertos” y consideró que será una oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos.

Sus palabras, recogidas por la agencia Noticias Argentinas, se producen a una semana de la llegada de León XIV, cuya visita está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El Presidente tiene previsto recibir personalmente al Papa en el aeropuerto el próximo domingo 8.

Defendió el equilibrio fiscal y criticó a la política tradicional

Durante su exposición, Milei también reivindicó las políticas económicas de su Gobierno, especialmente el equilibrio fiscal.

“No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda, o a los más vulnerables con inflación”, sostuvo.

Además, volvió a cuestionar a la política tradicional y defendió el rumbo de su gestión.

Del acto participaron Karina Milei, Martín Menem y el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, entre otras autoridades.