Elecciones 2027: Urtubey busca ampliar alianzas, pero aún no hay candidatos

El exgobernador de Salta Juan Manuel Urtubey aseguró que trabaja en la construcción de una alternativa política para las elecciones presidenciales de 2027 y planteó que el peronismo deberá ampliar sus alianzas para presentar una propuesta competitiva.

En diálogo con Vale Todo, por Aries, el dirigente reconoció los errores de las gestiones peronistas anteriores y cuestionó la orientación del actual Gobierno nacional.

“No alcanza con el peronismo”

“Tenemos la responsabilidad de ofrecerle a la gente una alternativa, una opción competitiva”, sostuvo.

Urtubey consideró necesario avanzar hacia una construcción política más amplia, con acuerdos entre distintos sectores.

“Hay que ir a algo un poco más abierto, más frentista y con un objetivo común”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la prioridad debe ser elaborar un proyecto nacional antes de comenzar a discutir candidaturas.

Todavía no hay nombres

Consultado sobre quién podría representar a ese espacio en las próximas elecciones, Urtubey reconoció que todavía no existe una candidatura definida.

“¿Esa opción ya está? No, esa opción no está. No hay nombres todavía”, expresó.

El exgobernador sostuvo que apresurar las definiciones personales puede perjudicar la construcción política.

“Estoy trabajando con muchos dirigentes en una parte que para mí es previa, que es el armado de ese proyecto nacional”, explicó.

Finalmente, consideró que el principal desafío será presentar una propuesta que ofrezca previsibilidad y no se limite a un acuerdo electoral para derrotar al oficialismo.