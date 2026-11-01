Flávio Bolsonaro: Estados Unidos negó haber participado en la fuga, pero Trump autorizó su ingreso

La Casa Blanca negó haber participado directamente en la fuga de Flávio Bolsonaro, aunque reconoció que el presidente Donald Trump autorizó su ingreso a Estados Unidos después de que el dirigente brasileño saliera de su país pese a una restricción judicial.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, sostuvo que Bolsonaro ya contaba con una visa y que Trump decidió permitirle la entrada al país.

Estados Unidos se despega del operativo

Rubio aseguró que su gobierno no intervino en la organización de la salida del dirigente brasileño, quien llegó a Miami en un avión privado que partió desde Puerto Iguazú, Misiones.

“No estuvimos involucrados directamente en ninguna de las acciones que se realizaron”, afirmó durante una conferencia de prensa en la cumbre del G20.

De acuerdo con la información publicada por TN, las declaraciones surgieron en medio de los cuestionamientos sobre una posible intervención de funcionarios estadounidenses en el itinerario que permitió la salida de Bolsonaro de Brasil.

Legisladores exigen explicaciones por el paso por Argentina

Un grupo de 25 legisladores demócratas pidió al Departamento de Estado que informe si funcionarios estadounidenses destinados en Argentina o Ecuador participaron en la coordinación del traslado.

También solicitaron conocer si Washington estaba al tanto de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro antes de permitirle ingresar al país.

Los congresistas fijaron el 13 de noviembre como plazo para recibir las respuestas.

Mientras tanto, Trump aseguró que el dirigente brasileño podrá permanecer en Estados Unidos el tiempo que quiera, aunque aclaró que no tiene previsto reunirse con él.