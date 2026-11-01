Brasil más barato: se disparan las consultas de argentinos para vacacionar tras la caída del real

La caída del real brasileño tras la reelección de Lula da Silva despertó un fuerte interés entre los argentinos que planean sus vacaciones de verano 2027. Las consultas para viajar a Brasil llegaron a duplicarse en apenas una semana.

La moneda brasileña perdió cerca de un 8% de su valor frente al dólar, lo que podría abaratar algunos gastos durante las vacaciones, como comidas y servicios turísticos.

Los destinos más buscados

Los datos de las agencias de viajes publicados por TN muestran que Camboriú encabezó el crecimiento de las búsquedas, con un aumento del 112%, seguido por Maragogi (80%), Búzios (75%) y Pipa (68%).

Por su parte, Porto de Galinhas registró una suba del 114,6%, mientras que Río de Janeiro continúa entre los destinos preferidos.

Cuánto cuesta viajar a Brasil en enero

Para la primera semana de enero de 2027, los paquetes turísticos relevados presentan los siguientes precios por persona:

Búzios: desde $1.621.500, con vuelo y seis noches de alojamiento.

Porto de Galinhas: desde $1,7 millones.

Maragogi: desde $1,8 millones.

Camboriú: entre $1,9 y $2,1 millones.

¿Brasil está realmente más barato?

Los especialistas advierten que la baja del real no necesariamente reduce el costo total de las vacaciones, ya que los vuelos y muchos alojamientos se comercializan en dólares.

Además, Brasil todavía no resulta tan económico como en el verano de 2025.

Las agencias esperan que las promociones del Cyber Monday, del 2 al 4 de noviembre, impulsen nuevas reservas para la próxima temporada.