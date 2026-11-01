Binance vuelve a permitir retiros tras un ciberataque que superó los US$6.000 millones

La plataforma de criptomonedas Binance comenzó a restablecer este domingo 1 de noviembre los retiros de fondos, luego de sufrir un ciberataque en el que fueron sustraídos activos digitales por más de 6.000 millones de dólares.

La empresa había suspendido temporalmente las operaciones como medida de seguridad. El episodio fue presentado por Deutsche Welle (DW) como el mayor robo de criptomonedas denunciado hasta la fecha.

El FBI apunta a Corea del Norte

El FBI atribuyó el ataque al grupo TraderTraitor, vinculado con Corea del Norte y señalado anteriormente por otros robos millonarios de activos digitales.

Según la investigación estadounidense, los responsables estarían convirtiendo los fondos sustraídos en otras criptomonedas para dificultar su rastreo.

Las autoridades pidieron a las empresas del sector bloquear las operaciones relacionadas con las direcciones digitales identificadas.

Cómo será la devolución del acceso a los fondos

Binance informó que los retiros se habilitarán por etapas, mientras continúan las verificaciones de seguridad. Entre los activos incluidos en la primera fase figuran Bitcoin, Ethereum y varias criptomonedas estables.

La compañía aseguró que asumirá las pérdidas del ataque sin trasladarlas a sus usuarios y comunicó que ya repuso aproximadamente el 95% de los activos afectados.

Por el momento, la disponibilidad de los retiros depende de cada criptomoneda y de la red utilizada, por lo que los usuarios deberán consultar el estado del servicio antes de operar.