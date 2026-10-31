Irán amenaza con responder sin límites geográficos ante ataques de Estados Unidos e Israel

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, ordenó este sábado a las Fuerzas Armadas responder de manera inmediata ante cualquier amenaza de Estados Unidos o Israel, sin restricciones geográficas.

La advertencia se produjo durante una reunión con altos mandos militares iraníes, en un contexto de creciente tensión y especulaciones sobre una nueva escalada bélica en Medio Oriente.

Una advertencia directa a Washington e Israel

“Cualquier amenaza, independientemente de su nivel o naturaleza, debe recibir una respuesta inmediata, eficaz y sin límites geográficos”, expresó Jameneí, de acuerdo con las declaraciones difundidas por su oficina y recogidas por la agencia EFE.

La orden establece una postura de respuesta militar frente a posibles acciones de ambos países, aunque no implica que se haya iniciado una nueva ofensiva.

Crece la tensión en Medio Oriente

Las declaraciones se conocen en medio de las especulaciones sobre una nueva escalada militar entre Irán, Estados Unidos e Israel.

El mensaje del líder iraní refuerza la advertencia de Teherán de que responderá ante cualquier acción que considere una amenaza contra el país.