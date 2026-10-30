Huelga general en Italia: masivas protestas contra las políticas de Meloni

Las movilizaciones, convocadas por el sindicato Unione Sindacale di Base (USB), derivaron en momentos de alta tensión en Roma y Turín, donde las fuerzas de seguridad reprimieron con cargas policiales, bastones y cañones de agua a los manifestantes que intentaron superar los cordones institucionales para marchar hacia el Parlamento y sedes gubernamentales.

Durante los disturbios en la capital italiana, un sector de la columna arrojó botellas y petardos, volcó contenedores de basura e incendió uno de ellos, dejando un saldo preliminar de ocho personas detenidas para su identificación y bloqueos preventivos en torno al Palacio Chigi y la Cámara de Diputados.

El malestar social también reflejó reclamos urgentes por el acceso a la vivienda —con alquileres estudiantiles que alcanzan los 1.200 euros mensuales en Roma—, mayores presupuestos para la educación pública y respuestas económicas para sectores como el transporte y la agricultura, golpeados por el encarecimiento de los combustibles.

Las protestas ocurren en un escenario de creciente polarización social, pocas semanas después de los disturbios de octubre que llevaron al Ejecutivo de Meloni a endurecer las normas de seguridad pública, desplegar militares y aprobar un paquete de ayudas fiscales de urgencia mientras debate el proyecto de presupuesto para 2027.

(Con información de TN)