Bolivia declara la emergencia nacional ante la amenaza del “Súper Niño”

Bolivia declaró el estado de emergencia nacional por los efectos del fenómeno de El Niño, ante las sequías que ya afectan a miles de familias y el riesgo de inundaciones, incendios forestales y otros eventos climáticos extremos.

La decisión fue adoptada por el presidente Rodrigo Paz, quien firmó el Decreto Supremo 5759 el sábado 31 de octubre para reforzar la capacidad de respuesta del Estado.

La medida permitirá movilizar recursos económicos, equipos de rescate y organismos públicos para atender las zonas afectadas y prevenir nuevas emergencias.

Más de 78 mil familias afectadas por la sequía

De acuerdo con información publicada por Deutsche Welle (DW), la sequía ya afecta a más de 78.000 familias bolivianas y provocó la pérdida de más de 75.000 cabezas de ganado.

El fenómeno golpea principalmente a distintas regiones del Altiplano, los Valles y el Chaco, donde la falta de precipitaciones compromete la producción y el abastecimiento de agua.

El presidente boliviano advirtió que el país enfrenta un escenario de fuertes sequías y posibles inundaciones, por lo que reclamó la cooperación de las instituciones nacionales y regionales.

Advierten por inundaciones y fenómenos extremos

El decreto de emergencia contempla el riesgo de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones y desbordes de ríos durante el período 2026-2027.

Según la cobertura de DW, organismos internacionales alertaron que el actual episodio de El Niño podría alcanzar una intensidad extraordinaria.

La situación preocupa especialmente por la posibilidad de que a la sequía actual le sigan episodios de lluvias intensas durante la temporada húmeda.

Qué significa la emergencia nacional

La declaración permite al Gobierno boliviano fortalecer las acciones de prevención, asistencia y recuperación frente a los daños provocados por el clima.

También busca facilitar la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de habilitar mecanismos de financiamiento para responder a las emergencias.