Salta arranca noviembre con 30°C y posibles tormentas nocturnas

Salta tendrá un domingo 1 de noviembre caluroso, con una temperatura máxima de 30°C y condiciones que podrían desmejorar hacia el final de la jornada.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 5:50 de este domingo, la temperatura mínima será de 13°C.

Cómo estará el tiempo durante el día

Durante la mañana se espera un cielo algo nublado, con una temperatura cercana a los 20°C y sin probabilidades de precipitaciones.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 30°C, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia de entre el 0% y el 10%.

Para la noche, el SMN anticipa tormentas aisladas, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y el 40% y una temperatura cercana a los 22°C.

Cómo seguirá el tiempo durante la semana

El lunes 2 de noviembre continuará el calor, con una mínima de 17°C y una máxima de 28°C.

El martes será otra jornada cálida, con temperaturas de entre 15°C y 29°C.

A partir del miércoles se espera un descenso de temperatura: la máxima será de 22°C, mientras que el jueves bajará a 21°C.

Para el viernes se anticipan 26°C y el sábado una máxima de 21°C.