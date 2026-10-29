Tiene más de 80 años, sufrió golpes y dos robos: el drama del DJ callejero de Salta

Carlos, un hombre de más de 80 años conocido por recorrer las calles de Salta en bicicleta y compartir música con los vecinos, sufrió un nuevo robo en barrio 17 de Octubre, en la zona norte de la ciudad.

El hombre, conocido como el DJ callejero, contó en Pelo & Barba por Aries que el domingo dos jóvenes lo persiguieron mientras circulaba en bicicleta y le arrebataron el parlante que llevaba para reproducir música.

“A tres cuadras de mi casa han corrido por detrás de mi bicicleta dos muchachos que no conozco. Me han levantado el parlante de la caja y han salido corriendo”, relató.

Según explicó, intentó recuperar el equipo y siguió a los responsables hasta una vivienda, donde encontró a varios jóvenes. Sin embargo, el parlante había sido entregado a otra persona y no pudo recuperarlo.

Ya había sido golpeado y asaltado

Carlos aseguró que es la segunda vez que sufre un robo de estas características en aproximadamente dos o tres meses.

En el episodio anterior, los agresores lo golpearon, lo derribaron de su bicicleta y le quitaron sus pertenencias. La Policía logró recuperar el rodado poco después.

“Ya me han quitado la bicicleta, me han pegado y se han quedado con el parlante”, recordó.

Tras aquel robo, una persona que advirtió que Carlos había dejado de salir a poner música decidió regalarle un nuevo equipo para que pudiera continuar con su actividad.

Ese mismo parlante fue el que le robaron el domingo.

El miedo de los vecinos

El hombre contó que el último robo ocurrió cerca de las 11 de la mañana, a plena luz del día, y que pidió ayuda sin obtener respuesta.

“Yo he gritado que el parlante me lo roban y no han querido ayudarme. Tienen miedo también”, lamentó.

Carlos sostuvo que los vecinos de barrio 17 de Octubre viven con temor ante los hechos de inseguridad y vinculó parte de la problemática con el consumo de drogas en la zona.