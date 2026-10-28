María de los Desamparados Talens asumió como secretaria de Gestión Educativa

En una ceremonia presidida por el vicegobernador Antonio Marocco y con el respaldo de la titular de la cartera educativa, Cristina Fiore Viñuales, María de los Desamparados Talens prestó juramento y asumió formalmente como nueva secretaria de Gestión Educativa, un puesto neurálgico que impacta de manera directa sobre la dinámica diaria de más de 450 mil estudiantes y unas 2.500 ofertas educativas en todos los niveles y modalidades del territorio provincial.

La ministra Fiore Viñuales destacó las cualidades de la flamante funcionaria, subrayando su vasta capacidad de trabajo, su sólida formación como abogada y docente, y un curriculum respaldado por especializaciones y una comprobada experiencia en los andariveles de la administración pública.

Por su parte, Talens enfatizó que su impronta al frente del área estará marcada por la construcción de consensos y la labor colectiva: “Mi forma de trabajar en toda mi carrera fue en equipo y esto será preponderante en un ámbito tan sensible para la comunidad y el futuro de Salta”, remarcó tras asumir el cargo.

El perfil de Talens destaca precisamente por sintetizar la experiencia áulica con el expertise técnico en la gestión estatal. En el plano académico, se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) y hasta su designación se desempeñaba como vicerrectora de la Universidad Provincial de Tecnología y Oficios (UPATECO), sumando además un posgrado en Análisis Institucional.