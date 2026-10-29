ANSES confirmó los nuevos montos para noviembre: jubilaciones, pensiones y bono

El Gobierno nacional oficializó este jueves el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre de 2026, que será abonado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida fue establecida mediante el Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo completo será destinado a quienes perciban un haber igual o inferior a la jubilación mínima.

Quienes cobren por encima de ese monto podrán recibir un bono proporcional hasta alcanzar el equivalente a la jubilación mínima más los $70.000 adicionales.

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con el incremento del 1,93% previsto para noviembre, la jubilación mínima se ubicará en $444.158,45. Al sumar el bono completo, el ingreso total alcanzará los $514.158,45.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $355.326,76 y llegará a $425.326,76 con el refuerzo.

En tanto, las pensiones no contributivas por invalidez y vejez tendrán un haber de $310.910,91, que ascenderá a $380.910,91 con el bono.

Quiénes recibirán el bono de ANSES

El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados del sistema nacional, titulares de la PUAM y beneficiarios de pensiones no contributivas por vejez, invalidez y madres de siete hijos o más.

También estarán comprendidas otras pensiones no contributivas y graciables administradas por ANSES, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El decreto dispone que el bono será no remunerativo, no tendrá descuentos y no será computado para ningún otro concepto.

Para acceder al pago, las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante noviembre. ANSES será el organismo encargado de liquidar y controlar el beneficio.