El riesgo de incendios forestales aumenta en el norte de Salta: Orán, en nivel alto

La ciudad de Orán presenta este jueves 29 de octubre un nivel alto de riesgo de incendios forestales, según el informe difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta.

El reporte señala que, mientras Orán registra el nivel de riesgo más elevado entre las localidades informadas, Capital y Tartagal se encuentran en nivel moderado.

La advertencia está relacionada con las condiciones que pueden favorecer el inicio y la propagación de incendios en zonas de vegetación.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan no encender fuego al aire libre ni arrojar colillas de cigarrillos, especialmente en sectores rurales, terrenos con pastizales y áreas forestales.

El informe corresponde a los niveles de riesgo previstos para este jueves y no implica que existan incendios activos en las localidades mencionadas.

Las condiciones pueden modificarse durante la jornada, por lo que se recomienda mantener las medidas de prevención y dar aviso a las autoridades ante cualquier columna de humo o foco de incendio.