Auditoría General: Nanni busca ampliar los controles sobre los ministerios de Salta

El presidente de la Auditoría General de la Provincia, Miguel Nanni, anticipó en Día de Miércoles que buscará ampliar los controles sobre la administración pública, ante la existencia de organismos que pasan varios años sin ser auditados.

Durante la entrevista, Mónica planteó que, según los registros públicos de la Auditoría, existen dependencias que llevan cinco, seis y hasta diez años sin recibir controles del organismo.

Nanni explicó que trabajan en un proceso de digitalización de las rendiciones de cuentas para agilizar las tareas de fiscalización y ampliar la cantidad de organismos alcanzados.

Ministerios bajo la lupa

“Es momento, es tiempo de hacer una auditoría integral a toda una dependencia o todo el ministerio, cosa que nunca se ha hecho”, aseguró el funcionario.

La declaración pone de relieve una limitación en el alcance de los controles sobre el Estado provincial, ya que, según Nanni, hasta ahora no se realizaron auditorías integrales sobre ministerios completos.

El presidente de la Auditoría reconoció que resulta inviable fiscalizar toda la administración pública durante un mismo año, pero sostuvo que existen condiciones para avanzar hacia controles más amplios.

Inteligencia artificial para fiscalizar el gasto público

Nanni anunció que el personal comenzará a capacitarse en inteligencia artificial y que el organismo está desarrollando sistemas tecnológicos junto con la Auditoría General de la Nación.

Según explicó, estas herramientas permitirán procesar información con mayor velocidad, investigar más y mejorar la capacidad de control sobre los recursos públicos.

“Creo que están dadas las condiciones con estas herramientas para empezar a auditar más y mejor”, concluyó.