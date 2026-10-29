Circular con precaución: las rutas de Salta presentan pozos, barro y riesgo de derrumbes

Las rutas nacionales y provinciales de Salta presentan este jueves 29 de octubre distintos sectores con dificultades para circular debido a baches, calzadas irregulares, lluvias y trabajos de mantenimiento.

Según el informe de la Subsecretaría de Defensa Civil, no se reportan cortes generales en los corredores detallados, aunque se recomienda reducir la velocidad y extremar las precauciones, especialmente en zonas de montaña.

Rutas nacionales con mayores complicaciones

En la Ruta Nacional 34, entre Pichanal y Embarcación, se advierte por baches de gran tamaño, animales sueltos y banquinas irregulares.

El mismo corredor presenta sectores deteriorados entre Embarcación y General Mosconi, además de obras y circulación de camiones. Entre Rosario de la Frontera y Metán también se realizan trabajos de mantenimiento.

Sobre la Ruta Nacional 68, especialmente entre La Merced, La Viña y Cafayate, se registran sectores irregulares y posibles deslizamientos en la zona de la Garganta del Diablo.

En la Ruta Nacional 40, Vialidad trabaja con maquinaria pesada en distintos tramos de los Valles Calchaquíes. Se advierte por calamina, pozos y sectores con agua.

La Ruta Nacional 51, en Los Andes, presenta socavones antes de San Antonio de los Cobres y sectores de calzada irregular.

También se recomienda precaución en las rutas nacionales 16, 50, 81 y 86 por baches, animales sueltos, obras y tramos de calzada natural.

Rutas provinciales: barro, pozos y cruces de ríos

En el departamento Rivadavia, los caminos vecinales presentan dificultades por lodazales, especialmente en sectores de Santa Victoria Oeste, Rivadavia Banda Sur y Los Blancos.

En Orán, la Ruta Provincial 18, a la altura de Isla de Cañas, presenta sectores de pedregullo que requieren extrema precaución.

En Cafayate y los Valles Calchaquíes, las rutas provinciales 6, 56 y 94 registran calamina, pozos, bancos de arena y trabajos de mantenimiento.

En Chicoana, la Ruta Provincial 55 entre Seclantás y Molinos presenta calzada irregular y agua en banquinas.

En Iruya, la Ruta Provincial 133 se encuentra transitable con mucha precaución, debido a sectores sin pavimentar, calamina y cornisa. Las autoridades recomiendan no cruzar arroyos.

También se advierte por pozos, ripio, vados y animales sueltos en caminos de Anta, Metán, La Viña y San Martín.

Recomendaciones para circular

Las autoridades aconsejan circular con luces bajas encendidas, mantener distancia entre vehículos y reducir la velocidad ante lluvias o calzadas resbaladizas.

También recomiendan evitar los viajes nocturnos por rutas de montaña, prestar atención a la presencia de animales sueltos y respetar la señalización de las obras.

El estado de los caminos puede modificarse durante la jornada según las condiciones meteorológicas.