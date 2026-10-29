Salta declaró la emergencia agropecuaria por heladas en cuatro departamentos

El Gobierno de Salta declaró el estado de emergencia o desastre agropecuario por las heladas que afectaron a productores vitivinícolas y frutihortícolas de los departamentos Cafayate, San Carlos, Molinos y Cachi.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 705/2026, publicado este jueves 29 de octubre en el Boletín Oficial.

La declaración comprende el período que va desde el 12 de septiembre de 2026 hasta el 31 de marzo de 2028 y permitirá a los productores afectados solicitar los beneficios previstos por la legislación provincial.

Plazo para declarar los daños

El decreto establece que los productores cuyos cultivos registraron daños superiores al 50% deberán presentar una declaración jurada para acogerse a los beneficios.

El plazo es de 20 días hábiles a partir de la publicación de la medida, por lo que los damnificados deberán realizar el trámite ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

El organismo será responsable de recibir las declaraciones, controlar la información y extender las certificaciones correspondientes.

La disposición también aclara que no se otorgarán certificados cuando los daños sean consecuencia de negligencia, problemas permanentes o cultivos realizados en zonas o épocas no aptas.

La declaración de emergencia busca brindar herramientas de asistencia a los productores de los Valles Calchaquíes que sufrieron pérdidas por las bajas temperaturas.