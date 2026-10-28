Milei habría sido agredido en Catamarca: denuncian un golpe en el cuello y fallas de seguridad

El presidente Javier Milei habría recibido un golpe en el cuello durante su llegada a un hotel de Catamarca, en medio de un tumulto de simpatizantes que aguardaban su presencia. Tras el incidente, fue trasladado a su habitación y se suspendieron las actividades previstas con la prensa.

El episodio ocurrió durante la tarde del martes 27 de octubre, cuando el mandatario arribó a la capital provincial para participar de un encuentro con militantes de La Libertad Avanza.

La situación fue denunciada por el diputado nacional libertario Adrián Brizuela, quien aseguró que una persona golpeó al Presidente mientras intentaba ingresar al establecimiento.

“Lo que pasa es que lo golpearon, está con dolor en el cuello, lo subieron a la habitación. Algo falló en la seguridad del Presidente”, declaró el legislador.

Cuestionamientos al operativo de seguridad

Brizuela apuntó contra el dispositivo de custodia dispuesto para recibir al mandatario y consideró que existieron fallas que permitieron el contacto físico con el Presidente.

Según relató, Milei debió ser retirado del lugar y trasladado directamente a su habitación debido a las molestias que presentaba en la zona del cuello.

El incidente provocó modificaciones inmediatas en la agenda de la comitiva presidencial, que decidió cancelar el contacto con los periodistas que aguardaban declaraciones.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la persona señalada como responsable del golpe ni se difundió un parte médico que precise la gravedad de la lesión. Tampoco se confirmó que el mandatario haya recibido dos golpes, como señalan algunas versiones.

Una visita marcada por el incidente

Milei había viajado a Catamarca para reunirse con dirigentes y militantes libertarios, en una visita que quedó atravesada por los cuestionamientos al esquema de seguridad.

La denuncia del diputado Brizuela abrió interrogantes sobre cómo se organizó el ingreso del Presidente al hotel y las circunstancias en las que se produjo el presunto ataque.

Por el momento, la suspensión confirmada corresponde al contacto previsto con la prensa, sin información oficial que permita establecer si se canceló la totalidad de las actividades presidenciales.