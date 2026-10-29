Del control presencial al monitoreo en tiempo real: el cambio que prepara Salta para la minería

Imagen editada con IA

La Secretaría de Minería de Salta trabaja en un sistema de monitoreo que permitirá acceder a información de los proyectos mineros en tiempo real, con el objetivo de complementar los controles presenciales que actualmente realiza la Provincia.

El secretario de Minería, Gustavo Carrizo, anticipó en Día de Miércoles que la iniciativa forma parte de un acuerdo de trabajo con el Banco Mundial y que ya está definida la manera en que se buscará implementar.

“Yo en mi escritorio tengo que tener la información en tiempo real, que me la tiene que transmitir la tecnología”, afirmó.

Carrizo explicó que actualmente se realizan controles semanales, pero consideró que ese mecanismo debe complementarse con herramientas informáticas para mejorar el seguimiento de las operaciones.

“No puedo ir a controlar toda la semana el mismo proyecto con una carpeta y anotar. Eso es medio arcaico, eso ya es de otra época”, cuestionó.

Información desde una sala de control

El objetivo es que la Secretaría pueda consultar los datos de los emprendimientos desde sus propias oficinas mediante un panel de monitoreo, sin depender exclusivamente del traslado de inspectores hasta los establecimientos.

Carrizo puso como ejemplo las herramientas que, según explicó, ya utiliza para controlar el transporte vinculado con la actividad minera.

“Desde mi celular yo sé qué camión está en la ruta, cuál es la velocidad”, señaló.

El funcionario sostuvo que este tipo de tecnología permite anticipar situaciones y mejorar la capacidad de supervisión del Estado provincial.

También adelantó que el proyecto está avanzado y que sus características serán comunicadas oficialmente cuando se complete la etapa de preparación.

“Ya tenemos definido cómo lo vamos a hacer”, aseguró.

Por el momento, no se informó una fecha de puesta en marcha ni se precisaron los alcances técnicos del acuerdo con el Banco Mundial.

La propuesta apunta a incorporar información en tiempo real a los mecanismos de fiscalización de la minería salteña, una actividad que, según Carrizo, continuará expandiéndose durante los próximos años.