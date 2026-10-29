El mal tiempo cerró los pasos de Sico y Jama: no se puede cruzar a Chile

Los pasos fronterizos de Sico, en Salta, y Jama, en Jujuy, permanecen cerrados este jueves 29 de octubre para toda clase de vehículos debido a las condiciones meteorológicas adversas.

Según el informe difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta, el paso de Sico registra temperaturas de entre 4 grados bajo cero y 6 grados, con posibilidad de nieve y viento.

En tanto, el paso de Jama se encuentra cerrado para todo tipo de vehículos, con vientos de hasta 75 kilómetros por hora y temperaturas que oscilan entre los 5 y los 10 grados.

El paso de Socompa, en la frontera con Chile, está habilitado únicamente para el transporte ferroviario, sin circulación de vehículos particulares. Se prevén temperaturas bajo cero, viento y una probabilidad del 90% de aguanieve.

Cruces habilitados con Bolivia y Paraguay

En la frontera con Bolivia, los pasos de Salvador Mazza y el puente internacional de Aguas Blancas permanecen habilitados las 24 horas.

También se encuentra habilitado el paso de Los Toldos durante todo el día, mientras que el servicio de chalanas de Aguas Blancas funciona de 7 a 9 de la mañana, según el horario informado para este jueves.

Las autoridades advierten por lluvias en Aguas Blancas, con posibles complicaciones por calzadas húmedas y visibilidad reducida.

Por su parte, el paso internacional de Misión La Paz, que conecta Salta con Paraguay, está habilitado de 7 a 20 horas.

En ese sector se recomienda especial precaución ante la crecida del río Pilcomayo, además de respetar los controles migratorios y aduaneros.

Las autoridades recuerdan que es obligatorio contar con DNI o pasaporte vigente y respetar los horarios de habilitación de cada cruce.

El estado de los pasos puede modificarse durante la jornada de acuerdo con la evolución del clima.