Reforma electoral: el Partido Obrero denunció proscripción y reclama una respuesta de la Corte

El Partido Obrero presentó un recurso de inconstitucionalidad contra las nuevas exigencias electorales de Salta y espera un pronunciamiento de la Corte de Justicia provincial. Así lo confirmó el dirigente Claudio Del Pla, quien denunció que las modificaciones buscan restringir la participación de los partidos con menor estructura territorial.

En Día de Miércoles, Del Pla cuestionó particularmente la exigencia de presentar listas completas en 15 departamentos, incluso cuando una fuerza política pretende competir por una concejalía en una localidad.

“Lo hemos impugnado judicialmente. Hay un recurso de inconstitucionalidad que no está avanzando en la Corte. La Corte tiene que pronunciarse”, sostuvo.

“Quieren proscribir a la izquierda”

El dirigente consideró que las nuevas condiciones limitan el derecho de los partidos políticos a decidir dónde presentar candidatos y favorecen a las estructuras con mayor capacidad económica y territorial.

“Para presentar un concejal en un pueblo tenés que ser parte de una lista que está en 15 departamentos”, cuestionó.

Del Pla aseguró que la reforma impulsada por el Gobierno provincial tiene un objetivo político: “Es un esquema proscriptivo. Quieren proscribir a la izquierda, a los partidos de trabajadores, pero sobre todo a los que tenemos menos recursos”.

También criticó el regreso de la ley de lemas, al considerar que ese sistema otorga ventajas electorales a quienes ya ejercen el poder.

El Partido Obrero busca recuperar su personería

Del Pla denunció además que la Justicia Electoral les retiró la personería política a los partidos que integran el Frente de Izquierda, una decisión que los obligó a iniciar nuevas gestiones para recuperar su reconocimiento.

Según explicó, el Partido Obrero ya presentó 6.000 adhesiones ante la Justicia Electoral y reunió casi 5.000 nuevas afiliaciones en aproximadamente tres meses.

Pese a las dificultades, aseguró que buscarán participar en las elecciones provinciales de 2027 y mantener la integración del Frente de Izquierda.

También cuestionó la relación entre Sáenz y La Libertad Avanza

Durante la entrevista, Del Pla sostuvo que el oficialismo provincial y La Libertad Avanza mantienen coincidencias políticas que, a su entender, desdibujan la oposición entre ambos sectores.

“No son oficialismo y oposición, están cogobernando”, afirmó, y señaló como ejemplo las votaciones de los legisladores nacionales vinculados a ambos espacios.

Para el dirigente, las restricciones electorales forman parte de un escenario político que dificulta la participación de fuerzas alternativas y favorece la concentración del poder.