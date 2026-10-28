La ONU descartó una resolución rápida para la condena de Cristina Kirchner

El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfriaron las expectativas de una respuesta a corto plazo sobre el pedido de revisión de su condena por la causa Vialidad, al advertir que una eventual resolución "podría llevar años" debido al abultado volumen de expedientes que maneja el organismo multilateral.

La aclaración llega en respuesta a las gestiones encaradas por los letrados defensores, quienes semanas atrás presentaron una batería de medidas cautelares que incluyen la suspensión de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, la revisión de las condiciones de su arresto domiciliario y objeciones sobre la integración del máximo tribunal de justicia en la Argentina.

Desde Ginebra, el grupo de expertos independientes que integra el Comité —presidido por el surcoreano Changrok Soh— remarcó que todavía no se ha tomado la decisión formal de admitir a trámite las presentaciones de la defensa. En esa línea, recordaron que el procedimiento exige agotar rigurosos requisitos formales, entre los cuales destaca la obligación de haber recorrido previamente todas las instancias judiciales internas del país involucrado, a menos que se acrediten demoras indebidas en la administración de justicia local. Por lo tanto, cualquier pronunciamiento de fondo sobre el caso se encuentra lejos de ser inminente, un factor que neutraliza el impacto táctico que el cristinismo buscaba imprimir en el plano político nacional.

La estrategia jurídica encabezada por los abogados Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego no solo se limitó al escrito inicial, sino que recientemente incorporó una adenda con hechos sobrevenidos de alta sensibilidad.

Entre los nuevos elementos presentados ante el organismo encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se destacan denuncias por presuntos actos de intimidación, la aportación de documentación oficial surgida de la causa de los cuadernos con la que pretenden contradecir los fundamentos de la sentencia por corrupción en la obra pública, y objeciones por la filtración de imágenes del allanamiento al domicilio privado de la exmandataria, quien cumple su condena a seis años de prisión en su departamento del barrio porteño de Constitución.

(Con información de TN)