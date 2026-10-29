Santilli irá al Senado tras cuatro meses sin presentar informes de gestión

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que el próximo 25 de noviembre concurrirá al Senado para presentar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, el pasado 30 de junio.

La decisión se conoció después de que bloques opositores impulsaran un proyecto de resolución para citarlo el 18 de noviembre, ante la falta de presentaciones del funcionario en el Congreso. Santilli se comunicó con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y acordó concurrir una semana después de la fecha propuesta por la oposición.

Cuatro meses sin rendir cuentas ante el Congreso

Desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, Santilli no asistió a ninguna de las dos cámaras legislativas para informar sobre la marcha del Gobierno.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir mensualmente al Congreso, alternando entre Diputados y Senadores, para presentar informes sobre la gestión nacional.

El último funcionario en cumplir con esta obligación ante el Senado fue Guillermo Francos, en junio de 2025.

Deberá responder las preguntas de los senadores

El bloque justicialista, encabezado por José Mayans, había promovido una resolución para exigir la presencia de Santilli en la Cámara alta.

Con la fecha anunciada, la Jefatura de Gabinete deberá formalizar la presentación y habilitar el período para que los legisladores envíen sus consultas por escrito.

El 25 de noviembre, Santilli deberá exponer sobre los distintos aspectos de la administración de Javier Milei y responder las preguntas de los senadores presentes.