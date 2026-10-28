Fuga de Bolsonaro: exigen en el Congreso la citación de Pablo Quirno

Con un pliego detallado de 91 interrogantes, el diputado radical Pablo Juliano, integrante del bloque Provincias Unidas, formalizó este miércoles un proyecto de resolución en la Cámara baja para exigir la comparecencia urgente del canciller Pablo Quirno, con el objetivo de transparentar el grado de intervención que los funcionarios de la administración libertaria tuvieron en el polémico traslado.

La ofensiva legislativa corre en paralelo a una denuncia penal presentada en los tribunales contra el propio presidente Javier Milei por los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos.

La iniciativa parlamentaria busca reconstruir cada movimiento del dirigente brasileño tras su ingreso irregular desde Foz de Iguazú hacia Puerto Iguazú, desoyendo las restricciones impuestas por la justicia de su país. Entre los puntos neurálgicos, el texto reclama registros migratorios, planes de vuelo, comunicaciones diplomáticas y el detalle sobre el uso de la estructura estatal, requiriendo precisiones sobre la eventual participación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el operativo de traslado interno. Asimismo, el pedido pone la lupa sobre la empresa Baires Fly SA y su vinculación con el empresario Sergio Daniel Mastropietro, a la vez que advierte sobre las graves repercusiones que este alineamiento de la Casa Rosada podría acarrear para la relación bilateral con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

En el plano judicial, la ofensiva estuvo encabezada por el legislador del Frente de Izquierda Gabriel Solano, quien apuntó directamente contra el jefe de Estado por haber utilizado el aparato del Estado para blindar a un dirigente perseguido por la justicia internacional.

(Con información de Página12)