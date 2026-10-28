Argentina volvió a votar en contra de condenar el embargo a Cuba en la asamblea de la ONU

Por segundo año consecutivo, la Argentina votó en contra de la tradicional resolución de la Asamblea General que condena el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba. La decisión, que consolida el férreo alineamiento geopolítico con la administración de Donald Trump, se enmarcó en una votación que arrojó un resultado de 130 a 17 a favor de la iniciativa, acompañada por 25 abstenciones, evidenciando un giro sustancial respecto al histórico bloque monolítico que solía respaldar el reclamo de La Habana.

Tras conocerse el resultado, el canciller Pablo Quirno defendió la postura nacional a través de sus redes sociales, argumentando que no existe desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada ni libertad sin democracia, y remarcó que el régimen cubano no puede escudarse en el principio de soberanía para justificar la opresión de su pueblo.

En la misma línea, el titular del Palacio San Martín celebró el incremento de votos adversos a la resolución —que el año pasado había registrado un 165-7— y destacó la incorporación de socios regionales como Paraguay, Colombia y Ecuador a una postura crítica contra la isla, un movimiento que contrasta fuertemente con la turbulencia interna que generó en la gestión argentina el voto inicial adoptado durante la gestión de Diana Mondino.

El cónclave global estuvo lejos de transcurrir por los carriles de la diplomacia tradicional y se vio sacudido por un clima de máxima tensión. Mientras la isla atraviesa una crisis financiera y energética límite tras las recientes restricciones impulsadas por Washington al suministro de combustible, el recinto de la ONU presenció un insólito y acalorado cruce a los gritos entre el embajador estadounidense, Mike Waltz, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

El diplomático caribeño abandonó su asiento para increpar al enviado norteamericano directamente en el podio, exigiendo que se retire ante la intervención del personal de seguridad del organismo, en una postal que refleja la crudeza con la que la confrontación hemisférica ha vuelto a instalarse en el centro de la escena internacional.

(Con información de La Nación)