Flávio Bolsonaro reapareció en EEUU, agradeció a Milei y a Trump, y se proclamó presidente electo

Instalado en los Estados Unidos tras su polémica huida desde la frontera argentina, el senador brasileño Flávio Bolsonaro rompió el silencio con un mensaje dirigido tanto a la opinión pública de su país como a la comunidad global.

Lejos de asumir un perfil bajo tras eludir las restricciones dictadas por la justicia de su país, el dirigente ultraderechista rechazó de plano las acusaciones de fuga, justificó su partida bajo la premisa de haber marchado "por Brasil" frente a lo que calificó como un régimen de excepción, y ratificó que comandará la resistencia opositora desde el exterior.

La reaparición pública del hijo del expresidente estuvo marcada por un fuerte espaldarazo a los aliados estratégicos que posibilitaron su salida del cono sur. En su proclama, el legislador dedicó agradecimientos explícitos a los presidentes de los Estados Unidos, Donald Trump, y de la Argentina, Javier Milei, reconociendo el respaldo político y la logística internacional que le permitieron arribar a suelo norteamericano junto a su familia.

Las palabras de Bolsonaro no hacen más que echar leña al fuego sobre un operativo que ya desató una crisis diplomática en la región, alimentando los pedidos de interpelación que la oposición legislativa impulsa en Buenos Aires y acentuando el abismo en las relaciones entre la administración libertaria y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

(Con información de TN)