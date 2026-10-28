EEUU vetó los vehículos de la china BYD en su base aérea más estratégica de Asia

La base aérea estadounidense de Kadena, en la isla japonesa de Okinawa, ha decidido cerrar sus puertas a cualquier automóvil fabricado por la empresa china BYD. La medida, que rige tanto para unidades particulares como para taxis y transportes logísticos, obliga a los guardias apostados en los accesos a rechazar de plano el ingreso de estos rodados, encendiendo las alarmas sobre el alcance de la tecnología conectada en perímetros militares hiperdelicados.

El veto no es menor si se considera la jerarquía de la instalación: Kadena es la base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos más grande de toda Asia oriental, un enclave que alberga desde cazas de combate y aviones de reconocimiento hasta el temido sistema de misiles Typhon, capaz de proyectar su poderío a más de 1.600 kilómetros de distancia y alcanzar objetivos en territorio chino o ruso. Justamente por ello, la presencia de cámaras, sensores de proximidad y sistemas de posicionamiento global integrados en los vehículos de origen chino es vista por el Pentágono como un riesgo inaceptable, ante el temor latente de que funcionen como herramientas de espionaje o recolección involuntaria de datos estratégicos.

La prohibición en suelo japonés encastra en una ofensiva regulatoria mucho más amplia que Washington viene desplegando contra el ecosistema tecnológico de Pekín. De hecho, en junio pasado, el Departamento de Defensa incluyó formalmente a BYD en un listado de más de un centenar de firmas chinas supuestamente vinculadas al complejo militar de su país, un casillero que comparte con marcas como NIO, Alibaba y Baidu. El antecedente más cercano en el universo castrense data de 2018, cuando el Pentágono vetó el uso de teléfonos inteligentes de las marcas Huawei y ZTE dentro de sus bases globales por motivos análogos.

(Con información de Infobae)