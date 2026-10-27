Sumbay no descartó ir por la relección en La Caldera

En Aries, el actual intendente de La Caldera, Diego Sumbay, se refirió a su futuro político de cara a 2027, cuando finalizará su segundo mandato al frente del municipio. Si bien no confirmó una nueva candidatura, aseguró que su espacio político tiene la intención de continuar en la gestión y que todavía resta definir quién lo representará.

“Tenemos un espacio político, que es un partido político municipal, que se llama Movimiento Comunitario, y nuestra idea es seguir trabajando en la gestión. Lo definiremos si sigo yo u otro referente, pero la idea es, como espacio político, seguir trabajando”, sostuvo.

En ese sentido, Sumbay consideró que todavía existen proyectos pendientes y destacó las posibilidades de crecimiento de la localidad.

“Tenemos un plan de obras que no hemos podido concretar por situaciones económicas, por situaciones que quizás son ajenas al municipio, pero tenemos una visión de poder generar un desarrollo local para nuestro municipio”, señaló.